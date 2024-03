O Ninho: documentário mostra que Flamengo não cuidou de seus filhotes

Depoimentos comoventes que mostram o tamanho do trauma de pais que deixaram seus filhos morar no alojamento de um clube, confiaram que existiria atenção, carinho e proteção, mas receberam as crianças de volta em um caixão.

Essa situação deveria ter sido prioridade do Flamengo. E não estou falando do valor de uma indenização porque não existe valor no mundo que repare a perda de um filho. Estou falando de carinho, atenção, afeto... E da presença do presidente do clube para conversar com os pais. Mas Rodolfo Landim queria títulos.

Eles tiveram, ainda, a covardia de dispensar dois garotos sobreviventes e um funcionário que ajudou a salvar dois garotos. "O Ninho: Futebol e Tragédia" expõe a falta de empatia do clube de maior torcida do Brasil, mas não a da torcida. A nação flamenguista canta em todos os jogos, no minuto 10, uma música em homenagem a esses meninos:

Athila Souza Paixão, 14 anos, de Lagarto/SE.

Arthur Vinicius de Barros Silva Freitas, 15 anos, de Volta Redonda/RJ.

Bernardo Pisetta, 14 anos, de Indaial/SC.

Christian Esmério, 15 anos, de Madureira/RJ.

Gedson Santos, 14 anos, de Itararé/SP.

José Eduardo Santos, 15 anos, de Além Paraíba/MG.

Pablo Henrique da Silva, 14 anos, de Oliveira/MG.

Rikelmo de Souza Viana, 17 anos, de Limeira/SP.

Samuel Thomas Rosa, 15 anos, de São João de Meriti/RJ.

Vitor Isaías, 15 anos, de Florianópolis/SC.

Esses são os dez garotos que perderam a vida, os sonhos e a alegria, deixando um buraco enorme no coração dos familiares por negligência, descaso e ganância de dirigentes de um gigante como é o Clube de Regatas do Flamengo. Significado da palavra Ninho: