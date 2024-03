Pagar as dívidas é bom começo de Augusto. Agora é preciso ser pé no chão

Antes de dar minha opinião, quero deixar claro que os meus textos são baseados em matérias que leio e comentários dos programas esportivos de TV, rádio e portais de esporte, e não através de qualquer "fonte" de informação.

Dito isso, quero entrar na questão financeira do Corinthians, que tem uma dívida esportiva gigante e provavelmente dívidas do clube social também, como funcionários, empresas de limpeza, etc.

Ontem (12) saiu uma notícia de que a direção quitou todas as dívidas com os jogadores que estão no clube atualmente, e por meio do jornalista Rodrigo Mattos, em sua coluna de hoje, li que o Corinthians virou alvo de uma disputa acirrada pelos direitos de TV a partir do Brasileiro de 2025.