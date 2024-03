Sport foi punido seriamente pelo STJD. Mas e os agressores?

Quem tiver dúvidas convido a assistir o Casão Pod Tudo da próxima quinta-feira (14), porque entrará uma conversa fantástica que tive com um dos poucos grandes dirigentes do nosso futebol, o CEO do Fortaleza Marcelo Paz.

E ele conta tudo o que aconteceu naquela noite de terror que eles passaram.

A tragédia passou muito perto nessa emboscada que a torcida do Sport fez no ônibus do time do Leão.

Alguns jogadores se machucaram seriamente, deixando todos muito assustados.

O futebol precisa se posicionar, porque depois que algum jogador for uma vítima fatal, nada adiantará, pois alguma família será destruída, e isso vale também para os torcedores.