Caso Matias Rojas escancara a herança maldita deixada por Duílio

Por que você fez um contrato longo com o Mano Menezes com uma multa contratual altíssima?

Para deixar a situação ainda pior, o Giuliano (agora no Santos) também está processando o Corinthians por uma dívida milionária referente aos direitos de imagem que não recebeu de 2021 a 2023 e sabem quem era o presidente nesse período? Ele mesmo, Duilio Monteiro Alves, que colocou o Corinthians no mapa dos clubes caloteiros.

Não acho que essa nova direção seja a ideal para um clube do tamanho do Corinthians, mas começou agora o terceiro mês dessa gestão e a do Duilio, que afundou o clube e jogou a sua linda história no lixo, ficou três anos só como presidente.

O Corinthians está em más mãos faz tempo e as consequências são essas que estamos vendo.

Jogando o Brasileiro para fugir do rebaixamento (2023) e eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista 2024.

Todas essas dívidas com empresários, jogadores, Arena e todas as outras coisas são uma herança maldita da turma de Duilio Monteiro Alves.