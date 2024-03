Oscar 2024: Oppenheimer é o favorito, mas me apaixonei por Pobres Criaturas

Amei "Pobres Criaturas", dirigido pelo diretor grego Yorgos Lanthimos, principalmente pela maravilhosa interpretação de Emma Stone, que também é a produtora. Um estilo Tim Burton, com uma mistura de ficção com viagem, carregado de mensagens e críticas contra o machismo. O início de "Pobres Criaturas" me veio à cabeça, de cara, o filme de terror "Frankenstein" de 1931, do diretor James Whale, por começar em preto e branco, um possível cadáver e, obviamente, a reanimação da criatura Bella Baxter (Emma Stone) através da energia dos raios, igualmente no filme de 1931.

Também adorei a trama de "Anatomia de uma Queda", porque sou fã do cinema europeu, principalmente o francês, dinamarquês e o inglês. Um filme que vai te deixando em dúvida se foi um assassinato ou uma fatalidade a morte do marido francês (Samuel) de uma escritora alemã (Sandra), que se torna a principal suspeita de um possível crime.

Um detalhe muito interessante entre "Anatomia de uma Queda" e "Zona de Interesse" é a atuação incrível e completamente diferente da fantástica atriz alemã Sandra Hüller. Em "Anatomia", ela é uma escritora alemã charmosa, sensual, bonita, divertida e festiva que se transforma numa suspeita de um possível crime. Já em "Zona de Interesse", ela é uma típica mulher nazista, casada com um comandante importante do regime, sendo fria, conivente, ameaçadora e sem charme algum, sem sensualidade, sem carisma, mostrando que é uma atriz ímpar. Tanto que está concorrendo, junto com a favorita Emma Stone, ao Oscar de melhor atriz.

Eu particularmente fiquei apaixonado por "Pobres Criaturas", mas é uma zebra enorme para melhor filme, porque o favorito obviamente é "Oppenheimer". Assim como o Oscar de melhor ator e atriz, dificilmente fugirá de Cillian Murphy ("Oppenheimer") e Emma Stone ("Pobre Criaturas") ou Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores"), porque realmente esses filmes exigiram muito deles para interpretarem personagens difíceis e complexos.

Melhor ator coadjuvante, o favorito é Robert Downey Jr. ("Oppenheimer"), porque também vem ganhando outros prêmios, mas no caso do Oscar terá uma concorrência de peso, como Robert De Niro ("Assassinos da Lua das Flores"). Esse prêmio também leva muito em consideração a história do ator.

Atriz coadjuvante já tem uma disputa bem acirrada, porque envolve nesse jogo Jodie Foster ("Nyad"), Danielle Brooks ("A Cor Púrpura"), Emily Blunt ("Oppenheimer"), que para mim são as grandes favoritas, mas não descarto nenhuma surpresa.