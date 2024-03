Tite goleou Diniz taticamente, mas poderia ter feito história no Fla-Flu

Ganso e Renato não conseguiram, de forma alguma, acompanhar a dinâmica de jogo imposta principalmente pelo De La Cruz.

Já Tite colocou uma equipe muito bem treinada para marcar, pressionar a saída de bola do Fluminense, forçando o erro defensivo e continuar agredindo. E deu certo.

O Flamengo criou diversas chances de gol, mas só marcou com Éverton Cebolinha no finalzinho.

No segundo tempo, logo de cara, Paulo Henrique Ganso sentiu e saiu para a entrada do Lima. Essa substituição forçada salvou o meio campo do Diniz.

O Fluminense deu uma equilibrada no jogo até o zagueiro Thiago Santos dar uma entrada "criminosa" em Everton Cebolinha e ser expulso com ajuda do VAR.

Aí voltou a não ter mais jogo, com o time da Gávea sobrando em campo e o massacre recomeçou.