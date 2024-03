Sra. Rosa Parks representa a força das mulheres nesse dia que é só delas

Vou falar sobre a Sra. Rosa Louise MacCauley, que nasceu em 4 de fevereiro de 1913 em Tuskegee e faleceu em Detroit em 24 de outubro de 2005.

Com seu nome, talvez a maioria das pessoas não saiba de quem estou falando, mas como Rosa Parks, que ficou para a história da luta contra a segregação racial americana, todos saberão quem foi ela.

Quando, no dia 1º de dezembro de 1955, ela se recusou frontalmente a ceder o seu lugar no ônibus para um homem branco.

Seu ato foi o estopim do movimento que foi denominado "Boicote aos ônibus de Montgomery" e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista.

Rosa Parks se tornou um ícone porque suportou todas as retaliações e perseguições que sofreu por grande parte da sua vida.

Quando faleceu, no dia 1º de dezembro de 2005, o seu corpo foi velado com honras da Guarda Nacional do estado do Michigan, com a presença de autoridades e antigas lideranças dos movimentos civis.