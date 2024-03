Maycon fez valer a sua decisão e isso é um ponto fora da curva no futebol

Nos tempos em que os jogadores não abrem a boca para nada, não se envolvem nas decisões de sua própria profissão, a atitude do jogador Maycon do Corinthians é muito louvável e fora do comum.

O treinador Tite, do Flamengo, pediu a contratação de Maycon por conhecer bem o volante canhoto, muito voluntarioso, técnico e com ótima chegada na área. O Flamengo atendeu ao seu pedido e foi até a Ucrânia, fazendo uma proposta irrecusável para o Shakhtar Donetsk, que aceitou de imediato.

Porém, o jogador corintiano se colocou dizendo que queria ficar no clube que o revelou, melando a negociação. Deixando de lado as péssimas frases clássicas que a grande maioria dos jogadores atuais solta quando precisam dar uma opinião, como "O que o meu empresário decidir está bom para mim" ou "Vamos ver o que o professor vai falar", Maycon fugiu disso e fez valer o seu desejo de permanecer, mesmo num clube completamente perdido administrativamente e sem receber em dia o que tinha direito.