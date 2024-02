Na noite de homenagem ao Magrão, o cara foi o Wesley

Numa noite de homenagens ao Magrão (Sócrates), que faria 70 anos no próximo dia 19/2, na partida entre o Botafogo de Ribeirão Preto, onde ele cresceu, surgiu para o futebol e na cidade se formou em medicina, e de lá, no ano de 1978, foi brilhar muito no Corinthians, na seleção brasileira e no mundo.

A importância dele transcendeu, de verdade, Tite. O futebol se tornou imprescindível para a sociedade mundial.

Não é à toa que o prêmio para jogadores que fazem algo de importante para o mundo fora do campo, dado pela Fifa, se chama Troféu Dr. Sócrates.