O futebol em outros carnavais

Segunda-feira(12) de Carnaval terá o segundo dia de desfiles na Marques de Sapucaí. As escolas de São Paulo do Grupo A desfilaram sexta e sábado no Sambódromo.

Sem contar o incrível carnaval de Salvador que me fazer lembrar com muito carinho do Trio Elétrico histórico de Armandinho, Dodô e Osmar.

Vi também muitos jogadores se divertindo nos camarotes e até o Abel Ferreira se rendeu ao carnaval brasileiro. Aí viajei no tempo e me lembrei dos carnavais dos anos 80, quando os campeonatos paravam e os jogadores apaixonados desfilavam às vezes em mais duas escolas.