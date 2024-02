Corinthians e Portuguesa disputam quem vai continuar no sufoco

Na época que joguei no Corinthians, a Portuguesa também formava grandes times que jogavam de igual para igual com todos os times do Brasil e não só de São Paulo. Me lembro de um jogo polêmico no Campeonato Paulista de 1983, que só durou um tempo porque no intervalo a torcida e os dirigentes da Lusa tentaram invadir o vestiário do árbitro por ele ter dado um pênalti, que existiu de verdade, no final do primeiro tempo.

Nosso time era muito forte, tanto que ganhamos o bicampeonato naquele ano, mas para conseguirmos, não podíamos perder pontos para a Portuguesa e torcer para que ela tirasse dos concorrentes ao título. Fizemos 1 x 0 com o Mauro.

Mas a Lusa jogava em casa e tinha muita força no Canindé e conseguiu empatar com o saudoso Mendonça, que era um grande jogador. E quase lá no fim, numa jogada em velocidade, Biro-Biro foi empurrado claramente pelas costas e foi marcado o pênalti. Quem tiver dúvida, vá na internet e assista aos gols do jogo. Bom, bati o pênalti e desempatei para 2 x 1 e veio o intervalo.

Fomos para o vestiário e, quando voltamos para o campo, estava uma batalha completa. Por falta de segurança, o árbitro encerrou a partida. A Portuguesa foi julgada, e o resultado foi mantido. O técnico da Lusa naquela quarta-feira (13 de julho) era o histórico Candinho e escalou seu time assim: Éverton, Mauro, Timoura, Leis, Odirlei, Almir, Eriberto, Mendonça, Toquinho, Roberto César, Gerson Sodré.

O nosso técnico era o Jorge Vieira, que tinha alguns desfalques, como Zenon, por exemplo, e escalou o time assim: Leão, Alfinete, Mauro, Daniel González, Wladimir, Paulinho, Sócrates, Biro-Biro, Jota Maria, Casagrande, Eduardo.

Mas o jogo de hoje, a disputa, infelizmente, será para fugir do rebaixamento, porque as duas equipes são bem fracas. O Corinthians está na zona de rebaixamento pelo pior saldo de gols, porque tem só 3 pontos, mesma pontuação da Portuguesa. O time do agora treinador Antônio Oliveira vem de cinco derrotas consecutivas e com uma bagunça generalizada na parte administrativa e precisa voltar a ganhar hoje, porque senão a situação realmente ficará muito complicada. O próximo jogo será contra o Botafogo em Ribeirão Preto e o outro com o Palmeiras em algum campo que não sabe ainda.