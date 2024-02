O São Paulo tem tudo para ter um ano incrível

O São Paulo está em um momento que há muito tempo não passava. Quebrou o tabu na Neo Química Arena, venceu a Supercopa do Brasil, James Rodríguez pede para rescindir o contrato e o time B deu um show no MorumBIS.

O primeiro tempo do Tricolor foi espetacular, com uma intensidade incrível, comandando a dinâmica da partida e simplesmente não deixando o Água Santa respirar. Marcou pressão para tentar roubar a bola perto da área do adversário ou forçar o erro de passe, e foi dessa forma que o jovem paraguaio Bobadilla, de 22 anos, fez um golaço, demonstrando ter uma técnica aprimorada junto com uma grande visão de jogo.

Percebeu rapidamente o goleiro Ygor Vinhas ligeiramente adiantado e deu um tapa na bola com muita classe, fazendo um dos gols mais bonitos no campeonato até agora. A intensidade que o São Paulo colocou no jogo foi impressionante, tanto que raramente o time de Diadema conseguiu chegar à frente.