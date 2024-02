Luiz Henrique chega ao Botafogo esbanjando humildade

Assisti à entrevista de Luiz Henrique em sua chegada ao Botafogo e uma questão ficou clara pra mim: como o esporte é importante para uma sociedade como a nossa.

A emoção que o garoto sentiu ao falar de sua volta ao Rio de Janeiro, lembrando de quantas dificuldades passou com a sua família, o fez chorar de emoção e demonstrou que sua origem é parte importante de sua personalidade. Luiz reforçou que era um garoto que não pensava e nem tinha nada, mas agora chega ao Botafogo como a transação mais cara do futebol brasileiro.