James Rodríguez não é um cara de grupo, por isso caiu fora do São Paulo

O São Paulo está em um novo momento e precisa muito da união do grupo de jogadores, porque foi dessa forma que venceu a Copa do Brasil, que quebrou o tabu na Neo Química Arena e venceu a Supercopa em cima do Palmeiras.

Foram os três momentos mais importantes do tricolor nessa retomada e James Rodríguez só estava na final da Copa do Brasil no banco, e Dorival nem cogitou colocá-lo porque sua intensidade estava menor do que a do time jogava.

Enfim, foi um relacionamento curto porque o James não é um cara de grupo e o São Paulo viu que ele seria um problema e não uma solução.

Fim de uma relação que na verdade não deu em nada.