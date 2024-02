Daniel Alves estava embriagado? Nada justifica um abuso sexual

Nesta quarta-feira (7), será o último dia do julgamento e a vez de Daniel Alves contar a sua enésima versão desse caso. Um grande problema é mentir cinco vezes, mesmo sem estar embriagado. Ou seja, a sua situação está bem complicada por todos esses motivos escritos acima.

Os machistas defensores dos abusadores e até algumas mulheres que defendem o Daniel Alves entrarão aqui para comentar dizendo que não sou juiz para julgar. Não estou julgando, mas dando minha opinião sobre essa história mal contada cinco vezes por ele. Tem outros mais agressivos que dirão assim: "Seu viciado, você não tem moral para falar de ninguém". Bom, darei uma resposta bem irônica. Passei muitos anos me drogando tanto que precisei ser internado, mas me lembro de tudo.

Acho ridículo e muito condenável usar uma bebedeira para justificar um possível abuso sexual (estupro). Precisamos esperar o fim do julgamento para sabermos o veredicto do júri, e a sentença da juíza caso seja condenado. Estou acompanhando essa história atentamente desde o início, e a minha opinião é de que é muito improvável uma absolvição depois do Daniel criar cinco versões diferentes e se contradizer várias vezes. Que a justiça seja feita.