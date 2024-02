Dívidas, juros e dividendos. O Corinthians agora é assim

Não sei se todos tiveram responsabilidade na evolução dessa enorme dívida, mas foram esses os presidentes de 2010 até dezembro de 2023. Todos esses acima são da chapa Renovação e Transparência. Os presidentes do Corinthians administram o clube à moda antiga, como se não existisse a internet e as facilidades para se saber a verdade. Eles ainda acreditam que, mentindo ou omitindo coisas, não serão descobertos e continuam varrendo as dívidas para baixo do tapete.

A gestão Augusto Melo só tem um mês, e acho cedo demais para as condenações que vem recebendo, mas também acho que começou mal e está fazendo o mesmo que o Duílio Monteiro Alves, ou seja, ilude, engana e desinforma o torcedor corintiano. A herança desses 10 anos é muito maior do que eu escrevi ontem porque não sabia dessa dívida absurda para empresários.

Na matéria do André Martins e Lucas Musetti também diz que o "cara legal" Duílio Monteiro Alves teria assinado uma confissão da dívida para três empresários, e isso teria acontecido nos últimos dias de dezembro de 2023. Essa confissão faria com que o Corinthians não pudesse contestar a dívida. Duílio nega a assinatura da confissão, mas confirma a dívida de 217 milhões. Mas, pera aí! Ele foi presidente de 2021 até 2023 e nunca citou essa dívida e sempre falou que o trabalho era diminuir, mas cadê a transparência, Duílio?

Estou prevendo um ano de muitos riscos para o Corinthians porque o time é ruim e contrata jogadores iguais ou piores do que aqueles que já estão lá. Pedro Raul é um centroavante normalíssimo que não irá fazer o Corinthians ter um salto de qualidade necessário para disputar os campeonatos mais difíceis como a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Se Augusto Melo não fizer nada diferente do que esses outros presidentes fizeram, o Corinthians não só aumentará as dívidas como realmente pode cair para a Série B do Brasileiro e precisa ficar esperto no Paulista também. Outra situação de responsabilidade da nova gestão é essa questão do novo patrocinador master, que seria o maior de todos com o valor de R$ 360 milhões, mas até agora não sabemos nada direito sobre isso. Precisa pagar quanto para o antigo patrocinador? Já entrou algum dinheiro do novo? Se não houver transparência de verdade, o Corinthians vai se afundando cada vez mais nesse poço que parece não ter fundo.