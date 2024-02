Presença de Marcos Braz é nociva para a imagem do Flamengo

Marcos Braz é nocivo para a administração e para a imagem do Flamengo. Depois das novas imagens da agressão que cometeu, junto com seus seguranças, num shopping do Rio de Janeiro, o time da Gávea volta às manchetes de forma negativa pelo péssimo comportamento do seu vice-presidente de futebol.

Vereador que não comparece à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, porém, recebe seu salário em dia, mesmo sem fazer nada. Foi o grande responsável pelo ano desastroso de 2023, porque depois que ele chamou aquele "grito de guerra", o time foi arrasado o ano todo. Para quem não lembra, vou cutucar a memória de vocês: "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar". Um canto arrogante, prepotente e soberbo, como seu "compositor" Marcos Braz.

Hoje, li aqui no UOL que as torcidas organizadas do Flamengo se uniram para se manifestarem contra a violência de Marcos Braz no shopping, quando ele mordeu a virilha do torcedor que o criticou. Os conselheiros do clube também pediram providências contra o dirigente.