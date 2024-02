A horrível herança que Duílio deixou irá pesar por um bom tempo

Primeiro, quem o contratou foi o Duílio Monteiro Alves, e as cláusulas absurdas desse contrato foram da gestão anterior.

Segundo, todos devem se lembrar como o Veríssimo se comportou com o Santos, não é? Em 2020, em plena semifinal da Copa Libertadores contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, ele ameaçou não jogar se não fosse vendido para o Benfica e só entrou em campo porque foi convencido pelo Cuca, que era o treinador do Santos na época.

Um jogador que deixa o clube que o revelou acuado na reta final do torneio mais importante do continente tem tão pouca credibilidade quanto a diretoria atual do Corinthians.

Outro assunto: parece que já esqueceram que o Duílio, bem perto das eleições do clube, anunciou o acordo com a Caixa Econômica que quitaria as dívidas da Neo Química Arena, dizendo que o Corinthians viraria uma potência financeira, assim como o Flamengo. Perdeu a eleição e ninguém fala mais nisso.

Quem trouxe o Matias Rojas, com um salário milionário, que até agora não deu um chute, não fez uma assistência e com ele em campo o Corinthians joga com um a menos todas as partidas, também foi a antiga direção, ou seja, Duílio Monteiro Alves.

Também mais: a venda do Gabriel Moscardo também foi feita pela ex-direção e na cláusula colocada no contrato diz que a primeira parcela que o PSG irá pagar ao Corinthians só chega em setembro.