Tantas coisas me marcam nessa cidade, afinal de contas me orgulho de ter nascido aqui, uma cidade que respira rock and roll, rap, jazz, samba, música clássica, chorinho, Elis e Adoniran Barbosa. "Sem São Paulo Ôh, Ôh, Ôh O meu dono é a solidão Diga 'sim' Que eu digo 'não'". Esse é o refrão da música São Paulo da banda 365, uma das grandes bandas de rock que tem a cara da cidade.

Também amava assistir shows no Salão de Convenções do Anhembi, onde presenciei vários músicos e bandas incríveis, mas vou destacar a Blitz do meu amigo Evandro Mesquita, que fui numa sexta-feira. No sábado concentrei para jogar no domingo e depois do jogo fui novamente assistir a esse show. Adorava ir lá e estive em momentos musicais históricos no Anhembi.

Mas o lugar que ainda frequento todas as semanas e que amo de paixão é o Parque do Ibirapuera. Desde sempre vou lá, mas nem sempre foi para correr ou caminhar, porque ali na Praça da Paz, nos anos 70 e 80, todo sábado à tarde e domingo pela manhã aconteciam shows musicais gratuitos para os paulistanos ou não assistirem. Vi alguns fantásticos como Raul Seixas, Gonzaguinha, Gil, A Cor do Som ao ar livre, com uma energia maravilhosa, e realmente eram dignos ao nome da praça, muita paz!

Se eu for falar de todos os lugares que amo na cidade, ficaria aqui meses escrevendo, mas para terminar vou citar locais que não posso esquecer: Museu do Ipiranga, avenida São João, avenida Paulista, os cinemas de rua, Galeria do Rock, Belas Artes, Reserva Cultural, Itaú Cultural, bares antigos como Vitória Pub, Woodstock, De Repente Bar, todos esses eram de rock and roll.

Nunca esquecerei o restaurante Spazio Pirandello dos meus amigos Antônio Maschio (artista plástico) e Wladimir Soares (jornalista), que foi um dos lugares de encontros culturais fantásticos. Um espaço para exposições, debates, conversas, e eu frequentava todo domingo à noite depois das partidas e conheci pessoas geniais por lá.

Enfim, São Paulo é uma cidade infinita que te oferece tudo de gastronomia, divertimento, cultura, esporte 24 horas por dia, mas isso não esconde o descaso com que os governos e prefeituras tratam a nossa cidade. Já melhorou muita coisa com o passar do tempo, mas em baixa velocidade.