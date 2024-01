Nesse dia especial em que São Paulo completa 470 anos, entrei no ar no meu canal com a conversa que tive com a "presidenta" da Sociedade Esportiva Palmeiras, a Sra. Leila Pereira. Escrevi ontem um texto dando uma visão geral da conversa, enfocando mais no carinho e na atenção que recebi no CT do clube, mas hoje vou me aprofundar mais no papo em si.

Quero começar explicando por que senti uma certa tensão e um friozinho na barriga. Não foi porque estava dentro do CT do Palmeiras sendo corintiano e ter jogado diversas vezes contra esse incrível rival, mas sim por estar diante de uma mulher de personalidade forte, empoderada, e eu, como homem, mesmo sendo totalmente a favor da luta pelos direitos das mulheres, me senti um pouco intimidado nos primeiros minutos na presença dela.

Deixar claro as nossas fragilidades não é fácil, mas é necessário para a evolução, e como já demonstrei várias vezes onde me sinto vulnerável, não tenho problema em reconhecer o poder de uma mulher. Passando por tudo isso, a conversa foi muito tranquila, mesmo abordando os temas mais polêmicos.