Falei para ela que entendo às vezes a cobrança do torcedor por um grande nome, porque eu, como apaixonado pelo futebol, também gosto quando os clubes trazem jogadores de impacto.

Ela me explicou, dando uma cutucadinha nos outros, que o Palmeiras não gasta mais do que pode, porque ela preza pelos pagamentos em dia de todo mundo do clube. Ainda acrescentou: "Com qual cara eu iria chegar no clube ou no CT sem ter pagado o salário das pessoas?" Perfeito. Além da estrutura, esse ponto de pagar em dia é imprescindível para um time ser vencedor.

Achei interessante e clara quando lhe perguntei sobre o conflito de interesses que pode ter sendo ela patrocinadora e "presidenta" do clube. Coloquei o que ela faria se tivesse que decidir entre o melhor para suas empresas ou para o clube, e a resposta vocês podem acompanhar na conversa que entrará no ar amanhã. Não posso dar spoiler porque é tão difícil conversar com ela sozinho por tanto tempo que se eu adiantar algo muito importante, estrago o meu produto, né!

Já escrevi e falei várias vezes que a Leila Pereira, para mim, faz parte de um grupo bem pequeno dos melhores presidentes dos clubes brasileiros, sendo ela a única mulher no meio dos homens.

Perguntei também sobre como é fazer parte do "clube do bolinha", sendo ela uma Luluzinha. Ela me falou que nunca se sentiu deixada de lado, mas que tem uma certa solidão no meio das reuniões, afinal de contas, o futebol mundial é comandado só por homens desde o início de sua história.

Claro que ela tem lá os defeitos dela, como todos nós temos, mas é impossível não reconhecer que ela está revolucionando o futebol brasileiro da forma como organiza o Palmeiras.