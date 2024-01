Não surpreende essa atitude do Endrick, pois até esse momento ele está mostrando a cada dia estar com os dois pés bem firmes no chão. Tem um comportamento que, na maioria das vezes, é considerado como o vilão da história quando fazemos escolhas discutíveis, que é a impulsividade, mas nem sempre ela nos faz errar. Pelo contrário, quando a impulsividade vem ligada a desejos do coração, faz com que a gente não tenha dúvida em tomar uma decisão generosa e filantrópica com sentimento real.

Está surgindo um ídolo importante não só para o nosso futebol, mas como referência para as crianças, pois ele ainda está amadurecendo e por ser muito jovem a garotada se identifica e sonha em ser um dia como ele. Endrick pode ser a base da nossa recuperação futebolística, mas também como imagem do Brasil no mundo. Irá juntar-se a Vinicius Jr e Rodrygo como os três principais jogadores e principais referências para os torcedores brasileiros.

Será que estamos perto de deixarmos o limbo que os péssimos ídolos dessa última geração nos colocaram? Estão surgindo novos jogadores que demonstram mais comprometimento, verdadeiro orgulho em jogar futebol com divertimento e foco ao mesmo tempo. Isso não é só com o Endrick, pois não vemos os novos jogadores envolvidos em escândalos e nas baladas fora de hora. E aqueles que cometem erros estão se perdendo, como é o caso do Antony, que demonstrou ter no mínimo um caráter duvidoso.

Se o Dorival Jr fizer uma reformulação completa, dando espaço para esses jovens, iniciaremos a formação de um grande time para um futuro próximo. Talvez não seja para esta Copa de 2026, mas para a de 2030 já estaremos com outra cara dentro e fora do campo.