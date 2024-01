Olho os debates, textos e comentários e só vejo a discussão se foi justo ou não o prêmio de The Best ir para o argentino Lionel Messi. Para a grande maioria que não vota, assim como eu, dizem que o Erling Haaland (Manchester City) jogou muito mais que o argentino, e jogou mesmo. Mas quem vota viu que o Messi foi melhor. Mas quero deixar isso de lado para valorizar os poucos brasileiros que foram homenageados ou venceram algum prêmio nessa comemoração.

Vou começar com o jogador brasileiro Guilherme Madruga, que ganhou o prêmio Puskás com o gol mais bonito. Madruga jogava pelo Botafogo-SP e fez um gol incrível, dando uma bicicleta de fora da área contra o Novorizontino pelo Brasileiro da série B. Agora terá a chance de jogar na Série A pelo Cuiabá. E não vejo a visibilidade merecida para esse prêmio, não vejo matérias e comentários sobre esse grande feito do Guilherme Madruga, mesmo sendo, junto com o Ederson, os dois únicos brasileiros premiados pela FIFA no prêmio The Best.

Também se falou muito pouco que o Ederson (Manchester City) ganhou o prêmio de melhor goleiro da temporada. Mas, aí sim merece indignação, não fez parte da seleção da temporada. Como pode o goleiro escolhido como o The Best não fazer parte do time dos melhores? Isso sim merece muitas críticas da imprensa e dos torcedores brasileiros.