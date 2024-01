Agora, terá a oportunidade de treinar seu time do jeito que quer, usando bem a pré-temporada e os reforços que chegaram. Sim, chegaram vários reforços jovens e bons jogadores.

Vou começar por aquele que estava em São Januário, mas por empréstimo e acabou sendo contratado, que é o meio campo canhoto Praxedes (21 anos),que veio do Red Bull Bragantino. Eu gosto muito desse jogador, comentei a Copa São Paulo que ele disputou e foi campeão vencendo o seu rival Grêmio nos pênaltis.

Bate bem de fora da área, tem ótima visão de jogo e boa mobilidade. Terá a chance de permanecer no Vasco fazendo parte dessa reformulação para voltar a formar uma forte equipe

Agora, vou falar de dois jovens talentosos da base do Corinthians que o Sr Duílio Monteiro Alves vendeu a preço de banana e agora farão parte do novo time do Vasco. Começo com o bom zagueiro João Victor (25 anos), que primeiro foi para o Benfica e não se firmou. Assim como Adson no Nantes.

Forte no cabeceio defensivo e ofensivo, tem uma ótima saída de bola e muita chegada no ataque como elemento surpresa. Marca forte, é veloz, mas antes de sair do Corinthians tinha entrado numas de peitar todo mundo e dar uma de xerifão. Se preocupando só em jogar futebol, sempre achei um ótimo zagueiro de futuro e acredito que se dará bem com o Ramon Diaz.

Outro ex corintiano que também chegou a São Januário como presente do Duílio para fortalecer rivais brasileiros. Adson só tem 23 anos e joga tanto pelos lados como de meia atacante criativo. Muita mobilidade, muito rápido e que tem uma batida muito boa de longa distância.