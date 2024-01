O Flamengo é um time pronto e muito forte, por isso as movimentações até agora foram pontuais e fortaleceram o elenco com caras que chegaram para jogar. O zagueiro Léo Ortiz (28 anos) do Red Bull Bragantino é o zagueiro que o Tite quer, até porque já foi convocado para a seleção em sua época de treinador. Se chegar mesmo, chega para ser titular do time, que em 2023 demonstrou ter uma defesa problemática. É um jogador muito forte fisicamente, muito bom na jogada aérea e que marca duro, chegando junto sem ser desleal ou maldoso.

Agora, a cartada do mercado mais importante no Brasil foi a chegada do uruguaio De La Cruz para o meio-campo do time da Gávea. Um grande jogador que tem como característica principal colocar a dinâmica e o ritmo de um jogo. Um jogador rápido, com estilo intenso de se jogar, que aumentará a velocidade do meio-campo do Flamengo.

Titular da forte seleção do Uruguai, que há pouco tempo passou por cima da brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, tem a qualidade de ser ambidestro e joga em todas as posições do meio-campo, inclusive aberto pelos lados também. Vem do grande River Plate, mas se impressionará quando entrar pela primeira vez com a camisa rubro-negra no Maracanã, porque irá presenciar um espetáculo da enorme torcida flamenguista lotando o estádio e fazendo a sua festa habitual. Só sei de uma coisa: ele vai ficar bobo sentindo aquela energia mágica jogando no Maracanã como seu estádio e não mais como adversário.

Outro jogador na mira é o lateral esquerdo Matías Viña, que cairia muito bem nesse time, mas até agora está em negociação. Mas talvez o principal reforço tenha sido a renovação do contrato de Bruno Henrique. Ele assinou por mais três anos e quase que essa fraca diretoria do Flamengo vacilou. O Bruno Henrique poderia ter ido reforçar um concorrente por falta de consideração e respeito à sua história recente no clube.

As alternativas que Tite terá são incríveis mesmo: Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Luís Araújo, Gabriel, Pedro, Éverton Cebolinha e Bruno Henrique. Dependerá do esquema que o Tite utilizará para fazer suas escolhas.

Eu começaria o ano com De La Cruz e Pulgar como dois volantes, Gerson e Arrascaeta sendo os dois meias, Pedro e Bruno Henrique no ataque. Dessa forma, seria um 4-4-2, mas se for um 4-3-3, irá precisar tirar um do meio para colocar um ponta pela direita. Enfim, o Tite terá uma "gostosa" dor de cabeça.