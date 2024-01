No segundo, acompanhou o mesmo tipo de jogada pelo lado direito com Rodrygo, que também com muita inteligência viu o Vinicius entrando e tocou para o camisa 7 deslizar e jogar a bola para dentro. No terceiro, Vinicius Jr sofreu e bateu o pênalti, mostrando ser muito seguro e confiante nas mãos de Carlo Ancelotti e com a camisa do Real Madrid. Para fechar as cortinas do espetáculo, ele iniciou a jogada do quarto gol, que foi de Rodrygo.

Ou seja, foi tudo com os brasileiros nessa partida. Aí aparece sempre aquela pergunta: por que eles não jogam assim com a camisa da seleção brasileira? A resposta é bem simples e direta: o Real Madrid tem um time melhor que a seleção brasileira, assim como o Manchester City também tem, porque os clubes europeus formam seleções mundiais. O Real Madrid venceria Bolívia, Paraguai, Peru, Venezuela, Chile com muita facilidade.

Por que os jogadores das outras seleções jogam tão bem como jogam nos clubes? Olha, nós temos dois jogadores protagonistas num grande clube europeu que são os próprios Vinicius Jr e Rodrygo; esse é um motivo para o rendimento cair quando vestem a camisa da seleção. Não estou contando com Ederson e Alisson, que também são protagonistas, porque só estou falando de jogadores de linha. Eles jogam com jogadores muito melhores nos clubes do que na própria seleção.

Vão dizer que é também porque treinam todos os dias com os caras nos clubes e não na seleção. Se nós tivéssemos jogadores de grande qualidade, isso não seria nenhum problema, como não era anteriormente. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, por exemplo, só se encontravam quando havia jogo da seleção e jogavam demais. Naquela época, tínhamos vários jogadores protagonistas nos seus times na Europa jogando junto com grandes jogadores, mas os clubes não eram melhores que a nossa seleção.

Mas de qualquer forma, dá gosto ver Rodrygo e Vinicius Jr jogando juntos com a camisa do Real Madrid. São grandes jogadores que, ao lado de outros grandes jogadores, rendem quase ao máximo que podem. Minha expectativa é que Endrick, no meio dos dois, e juntos formem um ataque incrível imediatamente para dar prazer ao assistir à seleção, mesmo com toda a desorganização da CBF.