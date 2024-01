Além disso, adoro os vocais femininos tanto do Itamar como do Arrigo, porque surgiram todos juntos no festival estudantil de 1979 (foi a primeira vez que vi esses caras) e que as meninas do vocal cantavam tanto para Arrigo e a Banda Sabor de Veneno como para Itamar e a banda Isca de Polícia.

É incrível também a sua inteligência e seu ecletismo musical e as suas duas principais paixões que as filhas falaram no doc que ele ouvia todos os dias.

Bob Marley e Miles Davis que daí saía a base do seu som.

Eu e ele temos algumas coisas incomuns: ele ser da cidade de Tietê, que também vem toda a família do meu pai, e morar na zona leste, mais precisamente na Penha, onde eu nasci.

Com o tempo, a sua banda vai mudando até ele decidir tocar só com mulheres quando surgiu a banda As Orquídeas, com Tata Fernandes, Nina Blauth, Simone Sou, Lelena Anhaia, Georgia Branco, Adriana Sanchez, Simone Julian, Miriam Maria e Clara Bastos.

Assisti várias apresentações dele e do Arrigo Barnabé, que é um grande amigo, diversas vezes porque a Vanguarda Paulista é o movimento musical brasileiro que acho mais incrível e revolucionário.