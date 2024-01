Até porque o Marcos Leonardo nem sabe o que é disputar um título, porque nos últimos anos o Santos só jogou para fugir do rebaixamento, tanto no Paulista como no Brasileiro. Isso não significa que logo de cara tudo será uma maravilha, porque terá que disputar posição com ótimos jogadores já habituados com a temperatura, viagens e com os campeonatos. Outra coisa favorável é chegar na Europa por Portugal e num grande time, porque o Campeonato Português não está entre os cinco melhores campeonatos da Europa e sua adaptação poderá ser mais rápida. Chegar de cara pela Itália ou Inglaterra seria muito mais complicado.

Outro jogador jovem que também foi, teoricamente, para um grande time e num campeonato bem mais fraco tecnicamente foi o ótimo zagueiro Beraldo. Chega para jogar no PSG, favorito para vencer o Campeonato Francês, como sempre, e irá disputar a Champions League.

Também foi um ótimo negócio para todos porque o São Paulo é um daqueles clubes bem necessitados por dinheiro. O PSG comprou um zagueiro ótimo tecnicamente, canhoto, que hoje é difícil de achar, muito bom no posicionamento e, o mais importante, bem jovem. Tanto Benfica como o PSG poderão ter nas mãos, daqui uns três anos, jogadores bem valorizados no continente europeu. Com isso, Santos e São Paulo saíram ganhando indiretamente por serem os formadores dos jogadores.

Já que estou falando dos grandes da cidade de São Paulo vou para o mais confortável de todos, que é o Palmeiras. Abel Ferreira ficou, já contratam alguns jogadores, mas talvez venha um de grande prestígio e será um dos favoritos em todos os torneios que disputar.

Já no Corinthians, enquanto a diretoria confirma algumas contratações, o clube que teoricamente vendeu o jogador desmente. O Talleres de Córdoba diz que ninguém assinou nada sobre a venda do jogador Rodrigo Garro e que o presidente Augusto Melo se precipitou em dar a notícia na sua primeira entrevista. O presidente Andrés Fassi, do Talleres, ainda diz que não vai oficializar a venda até estar tudo certo.

Ta aí um resumo do panorama desses times, e vemos que a ansiedade do Corinthians está atrapalhando a transparência em dar notícias para depois serem desmentidos.