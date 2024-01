Em pé: Sollitinho, Fernando, João Alves, Moleza, Claudemir e Ronaldo; Agachados: Márcio, Eli, Casagrande, Rodolfo e Carlinhos Imagem: Arquivo pessoal

Para mim, esse torneio foi muito importante, pois terminei artilheiro junto com o centroavante Chicão (Ponte Preta) com 5 gols e fui considerado a revelação daquela copinha. Me lembro da estreia contra o Botafogo, pois estava super ansioso imaginando mil coisas. Do nosso time, eu era o mais novo e estreando numa copinha junto com outros dois jogadores; o restante já havia disputado outras. Vencemos por 3 x 0 e fiz dois gols nessa partida com aquele friozinho na barriga.

Era muito emocionante, pois era só na Copa São Paulo que poderíamos mostrar o nosso futebol ou durante o ano para quem chegava cedo no estádio para assistir à preliminar, que era o Campeonato Paulista da garotada.

Isso tudo foi há 43 anos, mas para mim parece que foi ontem, porque se tem um momento no futebol que tenho saudade é dessa época. A gente jogava no Corinthians e éramos corintianos, assim como era a garotada das outras equipes, e o nosso maior sonho era jogar no time profissional. Os profissionais não saíam para a Europa; portanto, não existia esse sonho nos juvenis. O maior sonho mesmo era ser titular no time profissional do Corinthians, ser campeão pelo time. Eu, como atacante, sonhava em marcar gols em clássicos e, por último, seleção brasileira.

O amor que tínhamos naquela época era pela camisa do nosso time e para jogar futebol. Vários jogadores daquela copinha se tornaram profissionais e acabei enfrentando-os novamente. Ficava e fico emocionado ainda hoje só de lembrar quando encontro um adversário da época de garoto no time profissional, porque cada um que conseguia isso representava indiretamente todos que tentavam.

Não havia celulares, redes sociais, canais de YouTube e nem se falava nessas modernidades. Por isso, a nossa visibilidade era restrita ao mês de janeiro da Copinha.