Agora vou para as contratações, e as respostas vão muito ao encontro do que escrevi esses dias. Se especula muito porque os interessados (empresários de jogadores) soltam muitas coisas no ar para valorizarem seus clientes, oferecem aos clubes, mas dizem que foi o clube que procurou. Enfim, vira um jogo de empresários e dirigentes.

Por exemplo, sobre o Gabriel Barbosa, Augusto falou que a conversa está bem adiantada e que só depende deles (Flamengo), mas depende do quê? O Corinthians quer que o Flamengo diminua o valor da multa? Espera que o Flamengo rescinda o contrato do Gabriel para ele vir de graça? O que o Corinthians está querendo?

São essas perguntas que precisam ser respondidas por Augusto Melo para que não haja mais especulações. Pelo que entendi, o Corinthians está disposto a pagar uma fortuna por mês para Gabriel, mesmo tendo uma dívida de mais de R$ 1 bilhão. Saiu aqui no UOL que o plano B para centroavante era o Firmino, mas que hoje eles negaram o interesse, dizendo que o valor dele é altíssimo porque está com contrato com um salário impagável. Mas falaram também que tem planos B e C, mas quanto mais o alfabeto anda, a qualidade do jogador vai caindo, e não adianta depois vir dizer que não deu certo, mas trouxemos o plano Z.

O time tem dívida com o elenco, tanto que o Matias Rojas entrou com ação na Fifa. Sobre as contratações já realizadas, são todas apostas, assim como foi o Rojas, que foi contratado como "super craque" e, na prática, se mostrou ser normalíssimo após más atuações.

Outro item que me interessa é duplo porque envolve a Fazendinha (que eu amo) e o Corinthians Feminino (que também amo), porque pela entrevista um está ligado ao outro. Acho interessante a ideia de fazerem um CT e arrumar o Parque São Jorge para ser a casa das meninas do Corinthians jogarem. Se isso acontecer mesmo, o feminino adquirirá uma identificação muito maior com os associados e também com o clube do que o masculino. Sempre falei que o time masculino deveria treinar no clube pelo menos uma vez por semana para criar uma identidade com a história do clube.

Falaram também que não querem vender os jovens muito cedo, e nesse ponto concordo, a não ser que surjam propostas irrecusáveis por alguém, como foi a do PSG por Moscardo.