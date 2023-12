Durante todos esses meses, todos os passos dados por Daniel Alves foram tiros nos pés e se viraram contra ele, tanto que seu primeiro advogado especializado em livrar a cara de jogadores de futebol desistiu porque viu o caso como perdido. O julgamento será entre 5 e 7 de fevereiro de 2024, sendo que o Ministério Público de Barcelona pediu que ele seja condenado a 9 anos de prisão, mas a defesa da vítima quer que ele cumpra 12 anos.

É bom deixar claro que esse julgamento é de primeira instância e que, independentemente do veredicto, cabe recurso. Por sua parte, Daniel Alves alega que a relação foi consensual, mas ele mesmo já deu diversas versões diferentes. Por exemplo, no primeiro depoimento, disse que nem conhecia a garota e nem havia tocado nela. Nos exames apareceu violência sexual e foi encontrado sêmen de Daniel Alves na garota.

Por falar em estupro, em qual momento o STJ irá se mexer para decidir o cumprimento da pena de 9 anos de prisão aqui no Brasil pelo estuprador condenado Robinho? Esse já foi julgado em todas as instâncias na Itália e já foi condenado, mas é um fugitivo da justiça italiana e procurado pela Interpol e pode ser preso em mais de 150 países caso saia do território brasileiro. Mas vive pelas praias brasileiras jogando futevôlei, participando de todas as festas de samba, recebendo visitas de jogadores e ex-jogadores e sem nenhuma vergonha na cara se diverte como se nada tivesse acontecido.

A lentidão da solução desse caso é uma ofensa a todas as mulheres do mundo que foram ou não estupradas. Estou assistindo a justiça brasileira empurrar com a barriga o caso Robinho, que já deveria estar preso há muito tempo. Esse é outro que tenta passar uma imagem de um cara família, mas é um estuprador condenado. Qual tipo de família esses caras falam que são? Eles se sentem como deuses, acham que podem tudo, são arrogantes e prepotentes, violentam garotas e depois, quando o bicho pega, choram e dizem que adoram a família. Menos as famílias das meninas que eles estupraram.

Tanto Daniel (que ainda será julgado) como o Robinho em nenhum momento se preocuparam com essas garotas e suas famílias. Espero muito que essa nova geração de jogadores mude drasticamente suas referências. Assim como o Endrick tem um forte apoio familiar e pode ser a grande referência do nosso futebol no futuro. Não é uma coincidência o enorme índice de violência contra a mulher dessa geração que vive num mundinho da ostentação e da soberba.