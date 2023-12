Na próxima sexta-feira (22), o Fluminense joga a final mais importante da sua história, que é a disputa do Mundial de Clubes da Fifa contra o fortíssimo Manchester City de Pep Guardiola. Mas há 53 anos, exatamente no dia 20 de dezembro de 1970, o Tricolor das Laranjeiras vencia o seu primeiro título nacional. Era a então Taça de Prata, também conhecida como Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Robertão), disputado entre 20/09 ae20/12 do ano do tricampeonato mundial da seleção no México.

Foi um campeonato com 17 clubes divididos em duas chaves, sendo um com 8 times e o outro com 9, disputado em turno único, e todos jogavam contra todos. Classificavam-se para o quadrangular final os dois primeiros de cada grupo:

No Grupo A: