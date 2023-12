O segundo tempo foi muito melhor para o Fluminense, mas na minha opinião, o pênalti não existiu. Foi uma simulação feita pelo Marcelo, e que se fosse ao contrário, as mesmas pessoas que estão falando que a marcação foi correta estariam puxando os cabelos, acusando o jogador egípcio de ter simulado a jogada, estariam criticando o árbitro e o VAR. Beleza, foi marcado e não discuto isso, mesmo achando que não houve. Árias bateu e fez, mas em seguida o Al Ahly saiu na cara do Fábio e cabeceou em suas mãos da mesma maneira que já havia feito no primeiro tempo. Não tem como brigar com as imagens, gente!

O Fluminense é mais time? Sim. O Fluminense foi o dono do jogo? Não. Venceu, mas se tivesse perdido seria uma injustiça? Também não. Foi um jogo aberto em que os dois times poderiam ter vencido e não seria nenhum absurdo.

Na próxima sexta-feira (22) será a final contra o Manchester City, e se o setor defensivo do Fluminense der os espaços que deu para os contra-ataques do Al Ahly, o time do Diniz correrá um sério risco de tomar uma goleada histórica contra os ingleses.

O Tricolor tem chances de ser campeão mundial? Tem sim, mas não do jeito que jogou a semifinal e muito menos com os inúmeros erros de marcação que teve nessa partida. A fase do time inglês não é das melhores, mas tem o melhor elenco do planeta, com jogadores exímios finalizadores que, se tiverem as mesmas chances que tiveram os egípcios, na maioria delas marcarão o gol.

Na verdade, o Fluminense não fez uma boa partida, e o pênalti mudou o "andar da carruagem" do jogo, que possivelmente seria muito dramático. O lado muito positivo foi novamente a precisão, o foco e o oportunismo de John Kennedy, que para mim já deveria ser titular desse time. Vamos esperar o resultado de Manchester City x Urawa Reds para sabermos quem o Fluminense irá enfrentar na final, porque no futebol tudo é possível de acontecer até o campeão da Champions ser eliminado.