Mas se não conseguiu ao longo da temporada, terá a capacidade para arrumar este poder de reação que seja suficiente para não caír?

Classificação e jogos Brasileirão

No caso do Santos, o que está mais pesando no momento, e muito, é a péssima derrota para o Internacional por 7 a 1, no último fim de semana.

Será que o Marcelo Fernandes conseguirá mexer com o brio de seus jogadores?

Precisará recuperar a autoestima e o moral para ter forças de seguir nesta luta.

O que deixa o torcedor santista um pouco otimista, mesmo com o vexame no Beira-Rio, é o fato de o Peixe já ter demonstrado no campeonato que tem capacidade de reagir.

Goleou o Vasco, na Vila Belmiro, venceu o Palmeiras, em Barueri, e derrotou o Bahia, na Fonte Nova. Resultados que dão esperanças aos santistas.