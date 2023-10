Este final de semana me dediquei à cultura. No sábado, fui ao teatro assistir à peça "A Última Sessão de Freud". Na tarde de domingo, fui ao cinema para assistir ao novo filme de Martin Scorsese, que é um dos meus diretores preferidos. "Assassinato Da Lua Das Flores" é um filme absurdamente maravilhoso. O roteiro, a fotografia, a trilha sonora e as interpretações de Robert De Niro e Leonardo DiCaprio estão primorosas. Só fui saber dos resultados quando saí do cinema.

Bom, vou começar pelo Corinthians, que empatou em casa por 1 x 1 com o lanterna América MG, com um gol de Giuliano nos acréscimos, com a Neo Química Arena lotada. Nessa rodada, o Cruzeiro e o Bahia ultrapassaram o Corinthians na tabela, e o Internacional se distanciou. Não é de hoje que venho falando que esse time é um dos piores que já vi porque falta personalidade, liderança e nem em casa, com o apoio da forte torcida corintiana, consegue reagir. Talvez ainda não tenham levado a sério que existe um risco grande de se complicar de verdade no final do campeonato. É impressionante como nenhum treinador nos últimos anos conseguiu fazer esse time ter uma sequência de bons jogos. Na próxima rodada, quarta-feira, irá até a Arena Pantanal enfrentar o surpreendente Cuiabá e não poderá nem pensar em perder.

Mas o resultado que mais me assustou foi a enorme goleada por 7 x 1 que o Santos levou do Internacional, lá no Beira-Rio. No campeonato brasileiro, sem dúvida alguma, foi o maior vexame da história do Peixe. Mesmo sendo amassado vergonhosamente, a tabela ainda não está ruim porque estão todos colados, mas moralmente o Santos está no fundo do poço. Marcelo Fernandes, ou quem for, terá uma enorme dificuldade para mexer com o brio dos jogadores e elevar a autoestima da equipe. Santos e Corinthians estão distantes por três pontos na classificação, mas no futebol apresentado e na desmotivação estão iguais.