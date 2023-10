Ontem (22), o clube paulista empatou em casa e foi dominado pelo lanterna América-MG — isso já havia ocorrido também no duelo contra o Goiás (16º colocado), também diante da fiel torcida.

O Corinthians não consegue se afastar da zona perigosa, apesar de ter tido diversas oportunidades para estar numa situação mais confortável, mas foi deixando pontos importantíssimos pelo caminho.

Se tivesse vencido os duelos contra América e o Goiás, teria 4 pontos a mais e estaria numa parte mais cômoda na tabela. Porém, como o "se" não existe no futebol, continua no bolo dos clubes que lutam para seguir na elite do Brasileirão em 2024.

Nem Fernando Lázaro, Cuca (que fez dois jogos e o time foi muito mal em ambos), Vanderlei Luxemburgo e agora Mano Menezes conseguiram fazer esse time reagir e apresentar (ao menos) um futebol aceitável.

O Corinthians não consegue ser competitivo contra ninguém. E se não tivesse feito um primeiro tempo muito acima do seu normal nesta temporada contra o Fluminense, teria sido goleado no Maracanã. O primeiro tempo no confronto com os cariocas foi o melhor momento do time neste ano.

Pela folha salarial que tem, é um absurdo o rendimento estapafúrdio que o Corinthians apresenta a cada jogo. Não consegue se impor, não demonstra personalidade, é um time envelhecido e com um ataque praticamente inofensivo.