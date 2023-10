Mas fiz essa introdução para dizer que não acompanhei o jogo entre Botafogo e Atlhetico-PR, mas ao chegar em casa soube que a partida foi suspensa no início do segundo tempo por falta de energia elétrica. O duelo no estádio Nilton Santos será retomado neste domingo (22), às 15h, com portões fechados.

Bom, é uma rodada importantíssima e uma disputa entre dois times dos mais fortes do Campeonato Brasileiro.

O líder Botafogo é forte, e o Athletico luta por uma vaga na Libertadores 2024. Alguma ação mais concreta deveria ter sido tomada, com condições seguras, para evitar ao máximo que qualquer fator extracampo não interferisse no campeonato.

Procurarei ler algumas coisas sobre o fato e me chamou a atenção o que escreveu o ótimo jornalista e meu querido amigo Sérgio Xavier, do SporTV.

"Não sei qual é o maior escândalo nessa história de remarcar o jogo do Botafogo para hoje, sem torcida. A violência contra o líder do campeonato, que perde a sua maior vantagem num jogo empatado, ou o descaso da mídia nacional que esconde essa notícia no pé de página em seus noticiários."

Concordo plenamente com o Serginho e não é de hoje que a imprensa esportiva prefere assuntos e títulos sensacionalistas para ganhar cliques, ao invés de informar ou opinar com isenção e objetividade.