Taticamente é perfeita. Marca muito a descida da lateral adversária, fecha o meio-campo quando necessário, mas está sempre pronta para puxar o contra-ataque com muita velocidade e lucidez. Outra virtude é a de ter frieza para marcar gols.

Incrivelmente, a ex-treinadora da seleção brasileira Pia Sundhage não conseguiu ter a sensibilidade de perceber que uma jogadora como a Gabi Portilho seria imprescindível na seleção na última edição da Copa do Mundo feminina.

Agora, com o Arthur Elias, ela está entre as convocadas. Não há ninguém melhor que ele que conheça o talento das jogadoras que jogam aqui no Brasil.

Essas "Meninas Brabas" ganharam todos os títulos existentes na América do Sul nos últimos anos e agora terão o desafio de manter a mesma motivação, confiança, união e personalidade com o novo treinador que substituirá o Arthur Elias.

Mas a diretora Cris Gambaré é uma profissional do mais alto nível, colocando no bolso todos os que trabalham no futebol masculino do Corinthians. Cris saberá com muita sabedoria escolher o que será melhor para o time das meninas.

Nos últimos anos de total fracasso do futebol masculino do Timão e da enorme incompetência da diretoria, as meninas foram a única alegria para os torcedores corintianos. Que sigam brilhando e conquistando títulos!