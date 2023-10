Na minha opinião, a luta pelo título nada mudará, ficará mesmo nesse efeito sanfona com o Botafogo chegando na frente e sendo campeão, mas lá embaixo a coisa muda de figura.

Classificação e jogos Brasileirão

Neste momento, a diferença de pontos do 12º colocado (Internacional, com 32 pontos) para o 17º (Santos, com 30) é de apenas dois pontos — o Peixe abre a zona da degola e tem a mesma pontuação que o Goiás (18º). Entre eles estão Corinthians (13º, com 32), Bahia (14º, com 31), Cruzeiro (15º, com 31) e Vasco da Gama (16º, com 30).

Quem está disputando essa corrida maluca para fugir do Z4 terá pela frente 11 rodadas para cair fora.

Se considerarmos que o lanterna América-MG e Coritiba (19º) estão com pouquíssimas chances de fugir da queda à Série B — entre todos as equipes que estão nessa batalha —, dois farão companhia ao Coelho e ao Coxa no rebaixamento.

Só que o efeito sanfona acabou nesse momento e qualquer um que vacilar nessa rodada será ultrapassado, e assim será até o final.

Acredito que as duas últimas vagas para o rebaixamento serão decididas na última rodada, o que deixará o campeonato dramático para quem se enrolar e também para seus torcedores.