Se a data Fifa fez bem para algum time, sem dúvida alguma esse time é o Corinthians.

O primeiro tempo da partida no Maracanã foi espetacular, sendo o melhor futebol do clube paulista apresentado neste ano.

Com o técnico Mano Menezes, a equipe ficou mais compacta, marcando muito melhor do que antes, com criatividade e também com um contra-ataque muito rápido e preciso, tanto que o Yuri Alberto fez dois gols com muita frieza e tranquilidade, o que não tinha demonstrado até agora.