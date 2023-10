Outra equipe que está lá embaixo lutando para sair da zona de rebaixamento e venceu foi o Goiás, que recebeu o São Paulo em Goiânia e fez 2 a 0, ficando apenas um ponto atrás da equipe de Mano Menezes.

E lá em São Januário, o Vasco da Gama venceu por 1 a 0 o forte time do Fortaleza e também colou no Corinthians.

E hoje à noite, caso o Santos vença o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, e o Corinthians perca para o Fluminense, no Maracanã, o Peixe também passará a equipe do Parque São Jorge na tabela.

Já em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Atlético-MG, às 19h, ainda com a esperança de seguir na briga pelo título do Brasileiro e pode até reassumir a vice-liderança, caso vença e o Bragantino tropece.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebe o Flamengo, às 19h, no Mineirão, também com a missão de se afastar da zona de rebaixamento para não regressar à Série B. Mas o time celeste não terá vida fácil, visto que o Rubro-Negro, que terá a estreia do técnico Tite, ainda tenta fazer algo positivo nesta temporada para salvar 2023.

Uma rodada importantíssima nas duas pontas da tabela.