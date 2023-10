Na minha visão, segue tudo errado na seleção brasileira. Fernando Diniz se comporta da mesma maneira que o seu antecessor Tite. As atitudes e decisões do ex-treinador da seleção culminaram nas eliminações nas quartas de final das Copas da Rússia, em 2018, e do Qatar, em 2022.

Assim como fez o atual treinador do Flamengo, Diniz não apresenta nada de novo nas convocações do meio-campo para a frente.

Não contente com as atuações de Richarlison (não está nem merecendo ser convocado), Diniz vai escalar Gabriel Jesus no lugar do atacante do Tottenham na partida de logo mais.

Alguma novidade?

Fernando Diniz insiste com jogadores que já não deram certo e não jogam bem há tempos.

Não é porque Diniz disse (erradamente) que nenhum treinador no mundo abriria mão de Neymar que a discussão sobre o seu futebol e sua importância para seleção acabou.