Foi péssimo, irritante com sua lentidão, com seu egoísmo com a bola. Mas a cereja do bolo é o mesmo ridículo papel de cai-cai.

Agora não só para tentar cavar faltas ou pênaltis, mas porque não aguenta jogar. Não tem arranque, sem velocidade, é um fantasma em campo.



Neymar ainda foi atingido por um saco de pipocas jogado por um torcedor, se irritou e xingou.

Pensando nos torcedores que pagam mais de R$ 400 para assistir uma porcaria de espetáculo, é de irritar qualquer um.

Se a CBF for justa na próxima partida em casa, não deveria nem cobrar o ingresso, pois está em dívida com a torcida brasileira.

Não mudamos nada. Estamos fazendo a mesma trajetória das últimas copas, ou seja, caminhando para outros vexames.

Vamos ver o malabarismo da imprensa ufanista e neymarista para escrever algo positivo. Mas eles são criativos: vão inventar algum passe para escrever que foi genial ou irão omitir completamente o péssimo desempenho do "camisa 10".