Já em 1994, nos Estados Unidos, o meu amigo Branco decidiu o jogo mais difícil daquele Mundial, na vitória por 3 a 2 contra a Holanda, pelas quartas de final, em uma belíssima batida de falta da intermediária que teve a participação inteligente de Romário, que saiu da frente da bola.

Em 2002, na Copa realizada na Coreia do Sul e no Japão, a seleção brasileira fez dois gols de falta. O primeiro foi na fase de grupos, com Roberto Carlos colocando toda a sua força e fazendo um golaço contra a China. Depois veio aquela obra-prima do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, que nos deu a vitória por 2 a 1 e a vaga à semifinal.

Estamos começando um trabalho visando a Copa de 2026 e acho que Fernando Diniz, sendo interino ou não, deveria começar a recuperar essa "arma" que sempre foi decisiva para o futebol brasileiro. Ninguém assume o motivo de os jogadores brasileiros de uns tempos para cá perderam a habilidade nas batidas de falta.

Joguei com vários exímios batedores e os via treinando incessantemente esse importante fundamento. Zenon e Zico, que eram mestres nas faltas, batiam várias ao final dos treinamentos, por exemplo.

Está muito claro que os treinadores do futebol de hoje não deixam ou são impedidos pelos fisiologistas de seus jogadores treinarem. O próprio Campeonato Brasileiro é um exemplo super negativo disso por saírem pouquíssimos gols de falta.

Teremos jogos contra a Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas, amanhã (12), em Cuiabá, e na próxima terça-feira (17), em Montevidéu, contra o Uruguai. Bem que a seleção poderia já nesses jogos começar a voltar a fazer gols de falta, pois o futebol brasileiro está precisando urgentemente que isso volte a acontecer.