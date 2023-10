Se apaixonou loucamente por Victoria Adams, e ela por ele. Porém, nem tudo foi maravilhoso, como muitos pensam.

Aborda também como aquele time do United de 1998/99 era unido e focado no que tinham que fazer.

Uma parte muito interessante é a incompatibilidade e o incômodo do icônico técnico Alex Ferguson com o estilo de vida do astro inglês, mesmo sendo responsável por ter trazido David para o Manchester ainda menino.

As consequências da sua expulsão contra a Argentina, na Copa do Mundo de 1998, são outro ponto forte. Eu nunca vi uma reação tão cruel de um país inteiro contra um jogador de futebol, como o povo inglês teve com ele por quatro anos.

Foi hostilizado, xingado em todos os estádios e ruas por onde passou em seu país. O sofrimento por não entender toda aquela agressividade contra ele por causa de expulsão no lance com Diego Simeone.

Beckham é um cara humilde, independentemente da fortuna que tem e do seu estilo de vida alcançado por causa do seu futebol e da sua beleza. Ficou muito claro isso no velório da rainha Elizabeth 2ª, quando ficou cerca de 12 horas na fila de mais de 8 km para se despedir da monarca — chegou a recusar oferta para "furar" fila.