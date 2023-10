No Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil, em 2001, em cima do próprio Corinthians, dando show. Também chegou à semifinal da Libertadores do ano seguinte, quando cai diante do Olimpia-PAR. Com o rival Internacional, ganhou uma Copa Sul-Americana, em 2008.

Fez trabalhos entre ruins, regulares e bons em outros clubes do Brasil, como Palmeiras e Atlético-MG, por exemplo.

Na minha opinião, vem de trabalho fracassado com a seleção brasileira, sem passar das quartas de final nos Mundiais da Rússia-2018 e do Qatar-2022. A seleção apresentou um fraco futebol nas duas Copas. Pela Copa América, foi campeão aqui no Brasil, em 2019, e perdeu a decisão de 2021, no Maracanã, para a Argentina.

Em clubes, trabalhando diariamente com os jogadores, acho Tite um ótimo treinador. Ele faz seus times, em alguns momentos, apresentarem um ótimo jogo.

O Grêmio de 2001 e o Corinthians de 2012 e 2015 jogavam demais. Foram esses trabalhos que fizeram Tite dirigir a seleção brasileira.

Treinar o Flamengo, além de ser uma grande honra, é também uma enorme responsabilidade neste momento.