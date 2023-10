Não terá porque demonstrou isso no São Paulo com o Daniel Alves, que jogava muito mal e nunca saía do jogo. E poucos jogos antes dele ser demitido, grande parte do elenco demonstrou uma grande insatisfação. Tchê Tchê já deu algumas entrevistas dizendo todo o constrangimento que passou e que não tem nenhum relacionamento com Fernando Diniz depois disso.

Já se enfrentaram várias vezes e não teve nem um aperto de mão, eisso deixa claro como se sentiu Tchê Tchê e sua família com aquele episódio. Só para lembrar que o jogo foi Bragantino 4 x 3 São Paulo, transmitido ao vivo com toda a sua família assistindo àquela cena.

Gosto do jeito que o time dele joga, mas não apaga esse ataques descontrolados que tem com seus jogadores. O Fluminense tem tudo para fazer um grande jogo na final da Lbertadores e ser campeão, mas enfrentará uma equipe super experiente e acostumada a vencer a Libertadores. Se num momento de dificuldade do seu time o Diniz agir dessa maneira, assim como fez ontem, não irá ajudar em nada. Fernando Diniz é muito bom treinador, mas não irá evoluir se não se controlar e respeitar seus jogadores.