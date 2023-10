A dúvida sobre o Inter é sobre o lado motivacional e emocional de uma equipe que foi eliminada em casa na semifinal do principal torneio da América do Sul.

Uma derrota pode custar caro para o Grêmio nessa luta na parte de cima da tabela, mas para o Internacional será desastroso, pois a proximidade com a zona de rebaixamento afeta qualquer equipe.

A partida também tem impacto nas pontas, com o Palmeiras ainda se recuperando da eliminação no Allianz Parque para o Boca Juniors nos pênaltis. Abel Ferreira ainda sonha com a possibilidade de se tornar campeão brasileiro e, para isso, precisa vencer o Santos, que, apesar de estar no Z4 no momento, vem de uma goleada sobre o Vasco da Gama.

Uma derrota não mudará muito para o Verdão na tabela, mas emocionalmente será desastroso, pois vai interferir diretamente no ânimo dos jogadores mais uma vez. Já o Santos precisa urgentemente da vitória para sair da zona de rebaixamento e empurrar o Vasco para o Z4, ultrapassar na tabela o Bahia e se aproximar do Corinthians. Dependendo do resultado em Porto Alegre, poderá até ultrapassar o Internacional.

A diferença de qualidade entre os jogadores das duas equipes é grande, principalmente porque o Peixe pagou caro pela suspensão de Soteldo. Ele recebeu o terceiro amarelo, assim como Rodrigo Fernández, e ainda teve Lucas Lima expulso no jogo passado. Portanto, estará desfalcado de três peças super importantes.

A rodada continua com o vice-líder Bragantino enfrentando um adversário super complicado, o Athletico, na Ligga Arena da Baixada. Isso não será nada confortável, pois se o Furacão vencer, entrará na briga direta por uma vaga na Libertadores no próximo ano. O Bragantino, ganhando, poderá se aproximar do Botafogo na tabela.