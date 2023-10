Com Lúcio Flávio, o Botafogo volta com a mesma escalação do maravilhoso primeiro turno. Qual foi o seu maior mérito ? Colocar as peças no seu devido lugar. Por exemplo: voltou com o Tchê Tchê para segundo volante enquanto Bruno Lage estava usando na lateral direita.

Também voltou com Júnior Santos na ponta direita e, principalmente Tiquinho Soares ,que ficou no banco na última partida, é o artilheiro e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Foram esses três caras que destruíram o Fluminense no primeiro tempo.

Tchê Tchê deixou o Júnior Santos na cara gol para marcar e depois o próprio Júnior Santos fez o mesmo para Tiquinho marcar o segundo gol. Esse time da Estrela Solitária é muito bom e que não precisava mexer em nada. O Bruno Lage não entendeu isso.

Faltou humildade para entender que não era necessário meter a mão no time.

Foi perceptível a volta da intensidade,da entrega e da motivação que o jogadores apresentaram no jogo de hoje. Fez um primeiro tempo brilhante e perfeito ao aproveitar o erro do adversário, virtude que faz com que o time esteja na liderança desde a terceira rodada com uma diferença de pontos considerável.