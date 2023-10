Esse é o segredo para um time se salvar. Dar uma arrancada, principalmente nos confrontos diretos.

O duelo será complicado para o Gigante da Colina, pois o São Paulo está numa ótima fase técnica, tática e de entrosamento do grupo. O Tricolor paulista é o único time que está numa situação confortável. Já ganhou a Copa do Brasil, com isso, já está garantido na Libertadores de 2024.

Esta situação do clube do Morumbi pode ter dois resultados. A primeira é jogar relaxado, leve e tranquilo, com futebol fluindo normalmente e com o elenco confiante para arriscar qualquer tipo de jogada. A outra situação é a de perder o foco por já ter alcançado o principal objetivo que era o título inédito.

Já o Vasco não pode e nem estará relaxado. Os cruz-maltinos tentarão colocar uma intensidade muito forte para sufocar o Tricolor e vencer a partida que deixará o time bem nesta luta contra o rebaixamento.

Já à noite (21h), terá o grande jogo deste sábado, que envolve os dois extremos da tabela.

Corinthians e Flamengo jogam na Neo Química Arena para salvar a temporada, após tanta incompetência administrativa de ambos, que acarretou nos resultados dentro de campo.